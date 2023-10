Die Postbank-Filiale am Naumburger Heinrich-von-Stephan-Platz steht wegen ihres Service in der Kritik. Ein Sprecher bedauert die Umstände und begründet sie mit Personalnot.

Chaos bei Öffnungszeiten in der Filiale am Stephanplatz bringt Kunden an den Rand der Verzweiflung

Naumburg. - Uwe Baumgart ist sauer. Er ärgert sich über die unregelmäßigen und falsch angekündigten Öffnungszeiten der Postbank-Filiale am Naumburger Heinrich-von-Stephan-Platz. „Ich erhielt einen Abholschein für ein Paket, mit den jeweiligen Öffnungszeiten“, so der Leser gegenüber Tageblatt/MZ. „So wollte ich das Paket, laut Benachrichtigungsschein, am Donnerstag abholen. Das ging aber nicht, weil ,ganztägig’ geschlossen war. Am Freitag konnte ich es auch nicht abholen, da die Filiale ab 13 Uhr geschlossen war, obwohl in der Benachrichtigung und an dem einen Aushang die Öffnungszeit bis 17 Uhr genannt war.“