Für fast 89-jährigen Karsdorfer Kegler geht ein Lebenstraum in Erfüllung: Mit zwölf seiner Sportfreunde besucht er ein Heimspiel des zwölffachen Weltpokalsiegers Rot-Weiß Zerbst.

Zerbst/Karsdorf - Es war, als hätte sich vor ihm das Paradies geöffnet: Günter Noserke wusste gar nicht, was er mit der Kamera seines Smartphones zuerst anvisieren sollte – die sechs Pokale für den Champions-League-Triumph vielleicht oder doch lieber erst die zwölf Trophäen des Weltpokalsiegers? Für den Karsdorfer Kegler, der am Nikolaustag seinen 89. Geburtstag begeht, erfüllte sich am vorigen Sonnabend ein Lebenstraum.