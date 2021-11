Burgenlandkreis sendet mobile Impfteams in vier Städte

Naumburg/Laucha - Der Burgenlandkreis bietet vom 12. bis 14. November aufgrund der hohen Nachfrage nach Impfungen gegen das Corona-Virus zusätzliche Termine für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen an. Diese werden durch die mobilen Impfteams des Landkreises nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission durchgeführt, teilte am Dienstagnachmittag das Landratsamt mit. Es stehen demnach die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung.

Impfungen werden verabreicht am Freitag, 12. November, von 14 bis 18 Uhr; am Sonnabend, 13. November, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 14. November, von 10 bis 16 Uhr. Geimpft wird zu diesen Zeiten an folgenden Orten: in Naumburg in der Turnhalle der Sekundarschule „Alexander von Humboldt“, Theaterplatz 3; in Laucha in der Turnhalle des Burgenland-Gymnasiums, Eckartsbergaer Straße 19, in Zeitz in der Turnhalle der Pestalozzischule, Altenburger Straße 45, sowie in Weißenfels in der Turnhalle der Beuditzschule, Beuditzstraße 41.

Auffrischungsimpfungen, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, können nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission in Deutschland für folgende Personengruppen, deren letzte Impfung sechs Monate vergangen ist, angeboten werden: Personen im Alter ab 70 Jahre, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal in Alten- und Pflegeheimen, Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt sowie Personen mit einer Immundefizienz.

Daneben kann eine Auffrischungsimpfung für Personen verabreicht werden, die eine Grundimmunisierung mit einer Impfstoffdosis des Impfstoffs Janssen (von Johnson und Johnson) erhalten haben und diese Impfung mindestens vier Wochen zurückliegt. In Sachsen-Anhalt gilt damit die von der Impfkommission vorgegebene Empfehlung. Die benachbarten Bundesländer Thüringen und Sachsen dagegen hatten wegen der dort noch niedrigeren Impfquote die Auffrischungen für alle Personen im Alter ab 18 Jahren freigegeben. Die Verantwortung für die Durchführung von Impfungen ging auf Wunsch der Kassenärztlichen Vereinigung seit dem 1. Oktober an die Hausärzte über, so dass der Landkreis nur noch flankierende Impfangebote anbieten darf. Impfwillige sollten sich demnach vorrangig an ihren Hausarzt wenden, wird in der Mitteilung weiter informiert.

Zudem ist es möglich, eine Auffrischungsimpfung an verschiedenen Stationen des Impfbusses des Landkreises zu erhalten. Die genauen Impfstandorte und -zeiten sind auf der Corona-Sonderseite des Burgenlandkreises zu finden. (ag)

Weitere Informationen auf der Internetseite des Burgenlandkreises.