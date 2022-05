Burgenländern fehlen nur zwei Tore

Weil Kevin Szep-Kis (verletzt) und Florian Pfeiffer (krank) fehlten, mussten die gastgebenden Burgenländer am Samstagabend gegen Bielefeld auf der Spielmacherposition improvisieren. Als Regisseur wechselten sich Kapitän Kenny Dober, hier am Ball, und der ebenfalls erfahrene Sascha Meiner ab.

Plotha - Den Rechenschieber können die Drittliga-Handballmänner des HC Burgenland jetzt endgültig zur Seite legen. Nach dem 29:29 am Samstagabend in Plotha gegen die TSG Altenhagen-Heepen aus Bielefeld ist der dritte Platz in der sogenannten Klassenverbleibsgruppe I nun für sie unerreichbar geworden. Dieser war ihr letzter Strohhalm im Kampf gegen den Abstieg gewesen.

Das Bittere ist: Hätten die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart die Partie mit 31:29 und damit auch das direkte Duell gegen die Ostwestfalen für sich entschieden, wären sie auf jenem dritten Rang gewesen. Weil auch Mitkonkurrent Bissendorf-Holte am Sonnabend mitspielte und bei Spitzenreiter HSG Ostsee verlor. Alle drei Teams wären dann nämlich punktgleich gewesen, aber die direkten Vergleiche hätten für die Burgenländer gesprochen, zumal diese am letzten Spieltag bei Schlusslicht VfL Fredenbeck in der Favoritenrolle sind.

Kapitän ohne Wurfglück

Und bitter auch: Der Sieg mit zwei Treffern Unterschied war zum Greifen nah, hätten die Gastgeber zum Beispiel die beiden vergebenen Siebenmeter verwandelt oder hätte Kapitän Kenny Dober nicht so einen gebrauchten Tag in puncto Torabschluss erwischt. Wobei natürlich jede vergebene Wurfchance eine zu viel war, will man die letzte theoretische Möglichkeit zum Klassenerhalt nutzen. Dieser wäre nun lediglich dann noch ein Thema, wenn eine Vielzahl der aktuellen Drittligisten für die kommende Saison nicht mehr in dieser Spielklasse antreten will. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Einen Aufsteiger aus der Mitteldeutschen Oberliga, in die der HCB nun zurückkehren wird, soll es mangels Interesse nicht geben, heißt es aus gemeinhin gut unterrichteten Kreisen.

Linkshänder unter sich: Marek Hnidák (r.), der den HCB verlassen wird, erzielte acht Tore, Janko Pesic, dessen Vertrag indes verlängert wird, vier. (Foto: Andreas Löffler)

„Dann werden wir uns eben sammeln und den Neustart in der Oberliga mit großem Enthusiasmus sowie einer stark besetzten Mannschaft angehen“, sagt Steffen Baumgart, für den es am Samstag das letzte Heimspiel als Coach der Burgenländer war. Er wird künftig als Sportlicher Leiter des Clubs tätig und in dieser Funktion für die Frauen, die aktuell noch um den Mitteldeutschen Meistertitel kämpfen, sowie die erste und zweite Männermannschaft verantwortlich sein. Baumgarts Nachfolger an der Seitenlinie steht ja bereits fest: Es ist der Litauer Svajunas Kairis, der zurzeit noch den Oberligisten HBV Jena trainiert (wir berichteten).

In der durchweg spannenden Partie gegen Bielefeld entschieden am Ende Kleinigkeiten - und auch das Torhüterduell. Dieses verbuchte Gästekeeper Dennis Doden, der mit der deutschen Jugend-Nationalmannschaft 2011 an der WM in Argentinien teilnahm und später im Männerbereich Erstliga-Erfahrung beim TBV Lemgo sammelte, für sich. Auf der Bank saß bei den Bielefeldern mit Nils Dresrüsse zudem ein früherer Junioren-Weltmeister und Jugend-Europameister, der für Minden und Lemgo in der 1. Bundesliga sowie auch schon in Frankreich gehalten hat.

3. Liga, Klassenverbleibsgruppe I, Männer: HC Burgenland - TSG Altenhagen-Heepen Bielefeld 29:29 (13:14). HCB: Marius Göbner, Max Neuhäuser; Kenny Dober 1, Laurenz Kröber, David Heinig 3, Cornelius Lange, Marek Hnidak 8, Erik Stepan, Mirco Fritzsche 4, Paul Zänker, Marcel Popa 2, Tom Hanner 2, Sascha Meiner 5/1, Janko Pesic 4 - Siebenmeter: HCB 3/1, TSG 2/2; Zeitstrafen: HCB 3, TSG 2.

Hoffnung für die HCB-Reserve

In der Sachsen-Anhalt-Liga kann die zweite Männermannschaft des HCB weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Gegen den Ranglistenelften Landsberger HV setzten sich die Burgenländer am Sonntagnachmittag in ihren „Wohnzimmer“ in Plotha mit 26:22 durch. Die Gastgeber, die sich mit den jungen Akteuren ihres Drittliga-Teams verstärkt hatten, bleiben zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, haben aber noch die meisten Partien der Abstiegskandidaten auszutragen - und zwar fünf. Darunter auch das Duell mit der direkt vor ihnen liegenden HSG Wolfen, die vier Pluspunkte mehr als die HCB-Reserve auf dem Konto, aber auch schon zwei Spieler mehr absolviert hat. Hier tobt der Abstiegskampf noch bis weit in den Juni hinein.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: Burgenland II - Landsberger HV 26:22 (12:11). HCB II: Max Knoblauch, Marius Göbner; Marcus Deibicht, Tom-Erik Röhrborn 1, Marcus Födisch 2, Eric Emmerich, Bastian Pohl 1, Christian Haufe, Marek Hnidak 6, Kenny Dober 6, Mirco Fritzsche 2, Laurenz Kröber 5, Paul Zänker 3/3, Martin Tillmann - Siebenmeter: HCB II 4/3, LHV 3/2; Zeitstrafen: HCB II 6, LHV 7.

Am kommenden Samstag, 21. Mai, 18.30 Uhr, gastiert das Drittliga-Team des HCB in Fredenbeck und die Burgenland-Zweite ab 18 Uhr bei Rot-Weiß Staßfurt. Die Oberliga-Frauen haben am Sonntag, 22. Mai, 16 Uhr, in Plotha Heimrecht gegen den HC Leipzig II.