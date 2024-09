In der 3. Liga kassieren die Männer des HCB in Schleswig-Holstein 46 Gegentreffer und damit zu viel, um zu punkten. Regionalliga-Frauen gelingt Auftakt nach Maß.

Naumburg. - Über 500 Kilometer lang war die Rückreise der Drittliga-Handballer des HC Burgenland nach ihrem ersten Auswärtsspiel der neuen Drittliga-Saison beim TSV Altenholz. Und ein Erfolg im Gepäck hätte die lange Fahrt sicherlich deutlich erträglicher gemacht. Doch die Punkte blieben am Samstagabend an der Kieler Förde. Mit 46:40 setzten sich die Norddeutschen am 2. Spieltag beim Bis-Dato-Tabellenführer aus dem Burgenlandkreis durch.