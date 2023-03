Naumburg - Ohne Gegenstimme und mit nur wenigen Enthaltungen sicherte der Naumburger Gemeinderat am Mittwochabend in nicht öffentlicher Sitzung den Weiterbetrieb des „Bulabana“ bis Jahresende. Dazu wurde ein Zuschuss in Höhe von 900.000 Euro aus der Stadtkasse bewilligt, um das bis dahin auflaufende Betriebskosten-Minus zu decken. Doch wie geht es danach weiter? Dazu nahmen Oberbürgermeister Armin Müller sowie Detlef Apel, Chef der „Kurbetriebsgesellschaft“, die das Bad betreibt, in einem Pressegespräch Stellung.

