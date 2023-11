Den freien Schauspieler Wolfgang Mondon lernt das Naumburger Theaterpublikum als Herb Tucker in „Beim Film müsste man sein“ kennen. Es bleibt nicht sein einziger Gastauftritt.

Naumburg. - Vater ist nicht gleich Vater. Diese Erfahrung machte Wolfgang Mondon in jüngster Zeit, stand der Wahl-Berliner doch erst im Aachener Grenzlandtheater in „Kabale und Liebe“ als der liebevolle Vater Miller auf der Bühne, bevor er als Gastschauspieler ans Naumburger Theater kam, um in der Inszenierung „Beim Film müsste man sein“ Herb Tucker zu spielen – einen Vater, der Frau und Tochter verlassen hatte und nun, Jahre später, von seinem erwachsenen Kind besucht wird.