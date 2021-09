BSV ballert sich an die Spitze

Naumburg - Auf den beiden untersten Ebenen des hiesigen Männerbereichs gab es am Wochenende folgende Resultate.

KREISLIGA: ESV Herrengosserstedt II - FC ZWK Nebra II 0:6 (0:3). Auch zu diesem Punktspiel musste die ESV-Reserve dezimiert antreten. Dennoch gaben die Gastgeber alles, um sich über die gesamten 90 Minuten zu retten. Marvin Schültke (19.) mit einem Distanzschuss, Niklas Hesse (28.) per Kopf nach einer Flanke von Nico Beyer und Kevin Tille (38.), der in den linken Winkel traf, schossen die klare Pausenführung der Unstrutstädter heraus. Nach Wiederbeginn bauten Kevin Trabert mit einem Doppelschlag (57./62.) sowie erneut Hesse mit einem Heber (77.) den Vorsprung der ZWK-Zweiten auf ein halbes Dutzend Tore aus.

Baumersrodaer SV - Bad Bibra/Saubach 5:0 (3:0). In der fair geführten Partie, mit der Referee Andreas Skupin keine Probleme hatte, sorgte der BSV schon in der ersten Halbzeit für klare Fronten. Nach einer Flanke von Tobias Tenscher köpfte Albert Reinicke (10.) den Ball zum Führungstreffer der Baumersrodaer in den rechten Winkel. Karl Tilgner (22.) mit einem platzierten Flachschuss und Florian Frenzel (27.), der bei einem Konter von den Gästen nicht entscheidend gestört wurde, erhöhten zum 3:0-Halbzeitresultat. Das gleiche Bild auch nach dem Seitenwechsel: Die BSV-Abwehr mit ihrem Schlussmann Yves Schreiber ließ nichts anbrennen, und nach vorn blieben die Platzherren gefährlich. Zunächst scheiterte Frenzel im Doppelpack am großartig reagierenden Keeper der Fortuna/TV-Kombination, Thomas Kuhn, doch dann musste dieser sich noch zweimal geschlagen geben. Torjäger Reinicke verwertete eine weitere Hereingabe von Tenscher abermals per Kopf (58.), ehe Robin Engel (82.) für den Endstand sorgte. Nach diesem klaren Erfolg liegt das Team von Trainer Sebastian Friedrich, der in dieser Runde unser Tippspiel-Experte war (und dabei auf sieben Punkte kam), mit weißer Weste allein an der Tabellenspitze der Staffel 1.

Gleinaer SV - Balgstädt/Laucha II 1:0 (1:0). Gleich die erste gute Torchance für die Gastgeber brachte deren Führungstreffer, als Noel Wachter (20.) einen von Tim Patschäke flach hereingebrachten Eckball aus fünf Metern verwertete. Sofort drängte die Spielgemeinschaft von der Unstrut auf den Ausgleich, aber Thomas Elste scheiterte nach seinem Sturmlauf an GSV-Keeper Michel Schmidtsdorf, der einen glänzenden Reflex zeigte. Die zweite Halbzeit war noch keine Minute alt, da hatte der freistehende Casimir Lehker das 2:0 auf dem Fuß, aber er beförderte die Kugel direkt in die Arme von Gästeschlussmann Erik Ulrich. Nachdem sich Lehker auf der linken Seite durchgesetzt und geflankt hatte, scheiterte auch Patschäke an Ulrich. Das Spiel blieb weiter völlig offen. Johannes Schmidt, Elste, Christian Schulze und Maik Spörke vergaben gute Chancen der BSV/BSC-Kombination. Mit großem Kampfgeist brachten die Gleinaer ihren knappen Vorsprung über die Zeit; es war ihr zweiter Saisonsieg.

KREISKLASSE, Staffel 1: Baumersroda II - Lossa/Rastenberg II 0:1 (0:1). Im ersten Spielabschnitt konnte die BSV-Reserve nicht an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen. Und so bestimmte die länderübergreifende Kombination das Geschehen. Die Überlegenheit der Lossaer und Rastenberger drückte sich dann auch in deren Führungstor aus, das Thomas Eckert (20.) erzielte. Die Gastgeber waren froh, dass sie beim Seitenwechsel nicht klarer zurücklagen. Nach Wiederbeginn wurden die Baumersrodaer besser, doch der eingewechselte Vladislav Kvasov verfehlte mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze den Kasten der Gäste ganz knapp. So blieben sie zum zweiten Mal in Folge auf eigenem Platz ohne Treffer

Der Baumersrodaer Dustin Rölke (l.) verfolgt Marcus Keitel (Lossa/Rastenberg II). (Foto: Andreas Löffler)

SV Kaiserpfalz - Reinsdorfer SV 3:2 (1:2). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schoss René Romba (28.) die Gäste aus acht Metern in Front. Auf der Gegenseite scheiterte Julian Eckardt am glänzend aufgelegten RSV-Keeper Mathias Schochardt. Doch wenig später gelang den Kaiserpfälzern dann doch der Ausgleich: Marco Kühnhold (38.) nutzte dabei eine Vorlage von Chris Kaufmann. Die Freude der Platzherren währte jedoch nicht lange, denn Romba (41.) brachte die Reinsdorfer erneut in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit lebte die Partie von der Spannung. Kaufmann trat abermals als Vorbereiter in Erscheinung; dieses Mal war nach seiner Flanke Maximilian Gorn (70.) erfolgreich. Glück hatten die Gastgeber dann, als Romba (81.) nur den Pfosten traf und damit seinen dritten Torerfolg knapp verpasste. Die Dramatik in der Schlussphase spitzte sich weiter zu, denn Kaufmann (87.) sah wegen wiederholten Meckerns die Ampelkarte. In Unterzahl gelang den Kaiserpfälzern in der Nachspielzeit noch der Siegtreffer. Nachdem ein Schuss von Kühnhold mit der Hand abgewehrt worden war, zeigte Referee Roland Neumann auf den Elfmeterpunkt, und Martin Frenzel verwandelte den Strafstoß zum 3:2. Mit ihrem dritten Sieg im dritten Heimspiel kletterten die SVK-Kicker auf den zweiten Tabellenplatz der Staffel 1.

FSV Klosterhäseler - SV Mertendorf II 2:1 (1:0). Im „Kellerduell“ hat sich das bisher noch sieglose Schlusslicht FSV durchgesetzt. Damit wanderte die „rote Laterne“ ins Wethautal zur Mertendorfer Reserve. Kapitän Christoph Loos (10.) und Routinier Andreas Rößler (84.) brachten Klosterhäseler mit zwei Toren in Front. SVM-Youngster Louis Selig konnte kurz vor Schluss nur noch verkürzen.

Germania Schönburg/Possenhain - SC Naumburg III 0:10 (0:4). Das Germania-Team zahlte in der Partie gegen den souveränen Spitzenreiter jede Menge Lehrgeld. Almame Daffeh (5.) eröffnete per Kopf den Torreigen. Bis zur Pause legten Ervin Kullafi (12.), Tim Sommer (23.) sowie Johann Reber mit einem Volleyschuss (30.) drei weitere Treffer nach. Naumburgs Keeper Lucas Könnicke musste in der ersten Halbzeit nicht ein einziges Mal entscheidend eingreifen. Die Angriffsmaschine der SCN-Dritten lief auch nach der Pause auf Hochtouren. Tim Siebeck (49.) vergab zunächst die einzige Chance der Gastgeber, ehe die Domstädter wieder aufdrehten. Dank der Tore von Johann Reber (50./60./69.), Steffen Werner (66.) und Franz Jaeger (75./87.) wurde es sogar noch zweistellig.

Staffel 2: VSG Löbitz - Lützen/ Meuchen 2:2 (1:0). Nach einer Vorlage von Philipp Binder gelang Marko Klein (5.) der frühe Führungstreffer der nun auf Rang fünf liegenden Wethautaler. In der Folgezeit wurden die Gäste stärker, doch die Löbitzer Abwehr um Libero Felix Riebel und den gut haltenden Torwart Mark Seidel stand sicher. Auch in der zweiten Halbzeit war es ein offenes Spiel. In der 70. Minute fasste sich der eingewechselte Moritz Prater ein Herz; er startete ein Solo und schloss dieses mit dem Treffer zum 2:0 ab. Der Tabellendritte Lützen/Meuchen gab sich allerdings nicht geschlagen, und zwei Kreisoberliga- beziehungsweise Landesklasse-erfahrene Akteure - Karsten Chlebnicek (81.) nach einem Konter sowie Michael Heinze (87.) aus einem Gewühl heraus - trafen noch zur durchaus gerechten Punkteteilung. (tok/hob/kpk)