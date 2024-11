In Großjena und Bad Kösen übernehmen die Karnevalisten.

Mit einem filmreifen Auftritt samt rotem Teppich ist der Großjenaer Karnevalverein in die fünfte Jahreszeit gestartet. Aus einem abgedunkelten VW-Bus entstieg kurz nach 11.11 Uhr am Samstag mit Celina I. Sunda und Erik I. Reichert das neue Prinzenpaar und lief abgesichert von Leibwächtern zum Amtsantritt. Dabei: Bodyguards hätte es gar nicht bedurft, sind doch beide, heute in Freyburg wohnend, im wahren Leben Berufssoldaten. Doch für die Session unter dem Motto „Magic, Show und Zauberei - Hokuspokus 1-2-3“ sind sie nun Prinz und Prinzessin.