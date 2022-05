Blumenmann nimmt Abschied aus Naumburg

Naumburg - Es ist eine klare, unmissverständliche Botschaft: Wir schließen für immer, teilt ein wenn auch verstecktes kleines Schild im Laden den Kunden mit. Hier herrscht mittlerweile nahezu Leere. Das Gros der Einrichtung und selbst das berühmte rote Sofa sind weg. In einigen Eimern stehen noch frische Blumen, Rosen, Nelken, Lilien. Es sind nur noch wenige Stunden, bis Werner Meyenberg die Tür seines Geschäfts in der Marienstraße für immer schließt. Seit vielen Jahren war er mit seinem Gemüse- und Blumenladen in der Naumburger Innenstadt präsent. An den letzten Arbeitstagen erhält er viele Wünsche, sogar Präsentkörbe. Manche in Tränen aufgelöste Kundin muss er trösten. „Mir tut es nicht um das Ende des Geschäfts leid, sondern eher um die Kunden. Doch ich wollte einen Abschied mit Würde“, sagt der 65-Jährige, der nun in den Ruhestand geht.

