Hohenmölsen. - Der Sonnabend hätte für Stephan Meyer, der einer der Urgesteine beim HC Burgenland ist, eigentlich ganz anders verlaufen sollen. „Ich hatte mich schon für das Spiel unserer zweiten Mannschaft in Wernigerode abgemeldet, weil mein Opa seinen 80. Geburtstag feierte“, berichtet der Rückraumakteur. „Dann erhielt ich aber um 11 Uhr die Mitteilung, dass ich in der Ersten aushelfen soll, weil neben Marcel Popa auch noch Michael Günther krankheitsbedingt ausgefallen war.“ Und so plante der 29-Jährige kurzerhand um, fuhr bereits zur Mittagszeit schnell mal zum Großvater nach Höhnstedt, um dem Jubilar gratulieren zu können, und am Abend feierte Meyer dann in der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen sein Drittliga-Debüt.