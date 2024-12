Ex-Kapitän Kenny Dober (l.), hier in einem früheren Spiel, half der HCB-Ersten in deren schwieriger Situation.

Naumburg. - Das anschließende Essen in der „Orangerie“ in Großjena („Christian Klieber ist ein super Koch“, so Trainer Fabian Kunze) schmeckte ihnen sehr, doch richtig gute Stimmung wollte bei den Drittliga-Handballern des HCB, als sie zur Weihnachtsfeier ihrer zweiten Mannschaft stießen, nicht aufkommen. Schließlich hatten sie zuvor ihre Heimpartie im Naumburger „Euroville“ gegen den DHK Flensborg mit 30:31 verloren – es war die sechste Niederlage der Burgenländer in Folge.