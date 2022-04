Uwe Scherling (r.) schaut sich mit Sohn René an, auf welcher Route er in die Ukraine gefahren ist. Beide waren 2004 für ihre Verdienste rund um ein rumänisches Kinderheim mit dem Wenzelspreis unserer Zeitung geehrt worden.

Naumburg - Über 100 Mal ist Uwe Scherling mit seinem Naumburger Agape-Hilfsverein bereits in Rumänien gewesen, um in Pascani ein Kinderheim aufzubauen und zu sanieren (wir berichteten mehrfach). Doch einen Reisepass musste er sich Anfang April erstmalig ausstellen lassen. Denn diesmal ging seine Reise rund 100 Kilometer weiter - bis in die Ukraine hinein, wohin er jüngst zusammen mit dem Naumburger Frank Schlag Hilfsgüter brachte