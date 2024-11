Ein 47-jähriger Mann hat am Samstag ohne Grund den Notruf gewählt. Er war betrunken. Hinweise auf eine Gefahrensituation lagen nicht vor. Polizei verweist auf Folgen eines solchen Missbrauchs des Notrufs.

Betrunkener Mann wählt Notruf ohne Grund - Polizei appelliert an Bürger

Fehlalarm in Naumburg

Naumburg/mhe - In Naumburg hat am Samstagvormittag ein stark alkoholisierter Mann den Notruf ausgelöst, weil er eine angebliche Bedrohung zu melden hatte. Wie die Polizei mitteilt, konnte sich der 47-Jährige bei ihrem Eintreffen allerdings nicht mehr an den Inhalt seines Anrufs erinnern, machte vielmehr zusammenhanglose Angaben. Hinweise auf eine Bedrohung lagen nicht vor.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass der Missbrauch des Notrufs eine Straftat darstellt und hohe Bußgelder sowie rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. „Wir bitten die Bevölkerung, Notrufe ausschließlich in tatsächlichen Notsituationen zu nutzen – das stellt sicher, dass Einsatzkräfte für echte Notfälle bereitstehen“, wird in einer Mitteilung appelliert.