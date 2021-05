Betreiber plant Um- und Erweiterung

Saubach - Die BUND Kreisgruppe Burgenlandkreis ist besorgt. Grund ist vor allem die von den Gebrüdern Nooren geplante Erweiterung ihrer in Saubach betriebenen Sauenanlage. In der Tat liegt dem Landesverwaltungsamt (LVwA) Sachsen-Anhalt seit Februar eine Anfrage des Betreibers vor und befinde es sich „in Abstimmung zum sogenannten Untersuchungsrahmen der Umweltverträglichkeit“, heißt es aus dem LVwA auf Anfrage von Tageblatt/MZ. Dieses Verfahren, auch Tischvorlage genannt, beinhalte die Überprüfung aller Belange, die vom Gesetzgeber sowohl tierschutz-, immissionsschutz- als auch baurechtlich vorgegeben sind, wird weiter erklärt. Somit wurde unter anderem auch der BUND über die Anfrage informiert.

Bestimmungen würden erfüllt

Die von den Gebrüder Nooren geplanten Änderungen und Erweiterung in Saubach würden, wie laut LVwA aus der Tischvorlage hervorgeht, auch die Erhöhung der Sauenplätze von 2.100 auf 3.099, fünf Eberplätze und die Verringerung der Jungsauen von 400 auf 300 Plätze beinhalten. Dabei sollen im Abferkelbereich die verfügbare Bodenfläche der Abferkelbuchten und die Zahl der Plätze von 405 auf 678 erhöht werden. „Durch den Umbau der Kastenstände in Gruppenbuchten wird mehr Platz für die Tiere zur Verfügung stehen. Gleichzeitig soll eine Erhöhung der Tierplätze für niedertragende und wartende Sauen von 1.695 auf 2.421 erfolgen“, teilt das Verwaltungsamt weiter mit. Bei alledem würden die Gebrüder Nooren in ihren Plänen die entsprechenden Bestimmungen der geänderten Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung erfüllen.

Das sehen die BUND-Kreisgruppe und der Verein NaturFreunde Sachsen-Anhalt in ihrer gemeinsamen Presseerklärung anders. Da heißt es: „Mit der fadenscheinigen Begründung, die aktuelle Tierschutznutzverordnung umzusetzen und damit unter anderem mehr Platz für die Tiere zu schaffen, werden Um- und Neubauten auf dem Betriebsgelände geplant, die jedoch auch auf eine Erhöhung der Tieranzahl abzielen (von 2.500 auf 3.400).“ Während Tier- und Umweltschützer für mehr Tierwohl und gegen industrielle Tierhaltung demonstrieren wie vor Kurzem in Tellin, versucht die Fleischlobby hier ihren Profit auf Kosten von Tier-, Natur- und Umweltschutz zu erhöhen, meint Oliver Wendenkampf, Landesvorsitzender des Vereins NaturFreunde Sachsen-Anhalt.

Hoffen auf Widerstand

Diana Harnisch, stellvertretende Vorsitzende der BUND-Kreisgruppe, äußert wiederum: „Massentierhaltung bedingt Massentierschlachtung, eine Erweiterung wird somit auch zu einer Steigerung der Schlachtzahlen der Firma Tönnies in Weißenfels führen. Zudem erhöht sich das Gülleaufkommen und damit auch die Belastung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Wir hoffen, dass sich in der Gemeinde Finneland und darüber hinaus Widerstand gegen die Erweiterung der Sauenanlage regen wird, den wir - NaturFreunde Sachsen-Anhalt e.V. und die BUND Kreisgruppe Burgenlandkreis - unterstützen werden.“

Um die Vorgaben aus der überarbeiteten Verordnung erfüllen zu können, müsse der Betrieb in Saubach entsprechend angepasst werden, erklärt Sjaak Nooren auf Anfrage von Tageblatt/MZ. Derzeit seien Sauen teilweise fixiert und könnten nicht weit laufen. Das zu ändern, benötige ebenso „enorm viel mehr Platz“ wie künftig auch das Abferkeln in entsprechend großen Buchten. „Da kommen wir um einen Neubau nicht herum“, so Nooren. Zudem müsse, was es derzeit noch nicht gibt, eine Abluftreinigungsanlage installiert werden. Alles müsse optimiert werden und ja, es werde auch mehr Tiere geben, aber die Veränderungen brächten auch enorme Kosten mit sich, meint der Betreiber.

Ein Teil der Anlage, der nicht mehr gebraucht werde, erklärt Nooren, soll abgerissen werden. Der verbleibende Gebäudeteil werde innen umgebaut. Geplant sei auch ein Neubau. Allerdings würde sich die Neuversiegelung nur auf drei bis vier Prozent belaufen. „Das ist also minimal“, so Nooren. Zum Thema Massentierhaltung meint er, dass es wichtig sei, dass es einem Schwein gut geht. Dieses ist aber gern mit mehreren Schweinen zusammen und wenn es jedem dieser Schweine gut gehe, argumentiert er, sei die Anzahl der Schweine nicht von Belang. „Es soll jedem Schwein gut gehen“, sagt er. Der Begriff Massentierhaltung leuchte ihm nicht ein. Er habe, erzählt er, mal Demonstranten, die sich gegen Massentierhaltung aussprechen, gefragt, was Massentierhaltung sei, bei wie vielen Tieren sie anfange - ob bei 1.000, 500 oder zehn. Geantwortet habe man ihm, wie er sagte, dass es schon ein Schwein sei, wenn es denn dann geschlachtet werde. „Also geht es eigentlich um den Fleischkonsum und nicht um die Massentierhaltung“, resümiert er.

Güllenachfrage sei groß

Zur Problematik, wohin mit der künftig mehr anfallenden Gülle - laut BUND-Kreisgruppe stehe nicht fest, was mit der in der Saubacher Anlage künftig mehr anfallenden Gülle passieren werde - meinte Nooren, dass dies ein populistisches Thema sei. Hierzulande sei reglementiert, wie viel Gülle pro Hektar ausgebracht werden dürfte. Die Güllenachfrage sei groß. Das liege seiner Meinung nach zum einen an dem „Tier-Defizit“ hierzulande und zum anderen daran, dass Gülle ein sinnvoller Weg sei, Äcker zu düngen. „Gülle spült sich nicht wie anderer Dünger so schnell aus dem Boden aus, sie wird von der Pflanze besser aufgenommen und umgesetzt, wobei sie länger etwas davon hat“, erklärt der gebürtige Niederländer.

„Schindluder“, wie er sagt, könnten die Landwirte mit der Gülle nicht treiben. Zum einen würden die Flächen stets beprobt, zum anderen müssten sie aus der Umgebung die Gülle auf ihre Kosten abholen. Nooren habe, wie er betont, kein Problem auch die künftig mehr anfallende Gülle loszuwerden. Doch bis es soweit ist, werde noch einige Zeit vergehen. Er rechne damit, dass anderthalb Jahre vergehen werden, bis die Genehmigung für die Um-, Aus- und Erweiterungspläne vorliegt.