Besuch aus dem Norden

Verspäteter Besuch in Großjena: Antonia Marie Klinger (v.l.), Norman Heinz Klinger, Heinz Max Klinger und Anna Sophie Klinger wollten sich bereits zum 100. Todestag Max Klingers auf den Weg an die Unstrut begeben. Corona hatte den Plan durchkreuzt.

Naumburg - Die Klingers aus Kiel schauen - der Name lässt es bereits vermuten - auf eine besondere Familiengeschichte zurück. Sie tragen in der Tat nicht nur den wohlklingenden und durch Max Klinger berühmt gewordenen Familiennamen, sondern sind mit dem bekannten Künstler verwandt - die Rede ist von Heinz Max Klinger, seinem jüngeren Sohn Norman Heinz Klinger sowie dessen Töchter Antonia Marie und Anna Sophie Klinger. Ende August waren die vier aus dem Norden angereist, um in Leipzig und Großjena auf den Spuren ihres Kunst schaffenden Verwandten zu wandeln. „Eigentlich wollten wir schon im vorigen Jahr zur 100-Jahrfeier herkommen“, erzählt Heinz Max Klinger. Doch aus bekannten Gründen war daraus nichts geworden.