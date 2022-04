Benjamin der Bürgermeister: 27-jähriger Florian Schüler tritt bald Amt an

Gleina - 42 Lebensjahre liegen zwischen Gerd Blankenburg und Florian Schüler. Der erste hat als Bürgermeister nahezu drei Jahrzehnte das Wohl und Wehe Gleinas mitbestimmt. Der zweite wird ab Juli fortan an der Spitze stehen. Die Gemeinde erlebt einen Generationswechsel. Florian Schüler (CDU) konnte sich bei der Wahl am 3. April mit 79,96 Prozent der Stimmen gegen Stefan Schönhardt (20,04 Prozent) durchsetzen (wir berichteten). „Das deutliche Ergebnis hat mich dann selbst überrascht“, sagt der 27-Jährige, der laut Auskunft der Kreisverwaltung bald der jüngste Bürgermeister sein wird. Den Wahlabend verbrachte er mit der Familie - und mit dem Handy am Ohr. Zahlreiche Glückwünsche erreichten ihn: Verbandsgemeindebürgermeisterin Jana Schumann, Landrat Götz Ulrich, sein Vorgänger und Noch-Bürgermeister Gerd Blankenburg. „Da habe ich eine gewisse Wertschätzung gespürt“, betont Schüler, der unterwegs auf der Straße noch immer auf seinen Wahlsieg angesprochen wird und in Gleina kein unbekanntes Gesicht ist.