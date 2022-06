Benefizspiel in Naumburg: Fußballduell am 8. Juli am Anger für guten Zweck

Für das Projekt „Apfel-Latein“ wird auch in diesem Jahr eine Partie zwischen der „Presse“ und der „Wirtschaft“ ausgetragen.

Naumburg - Beim Fußball geht es um Tore. Und diese fallen traditionsgemäß wie die reifen Früchte, wenn regionale Wirtschaftsvertreter gegen Medienschaffende aus dem Burgenlandkreis antreten. Und auch am Freitag, 8. Juli, wenn es auf dem Sportplatz Hallescher Anger in Naumburg zu einer weiteren Auflage des Duells „Presse“ gegen „Wirtschaft“ kommt (siehe Programm unten), wird das Runde wohl das eine oder andere Mal im Eckigen einschlagen.

Aber auf dem Anger wird es dann noch um einiges mehr als um Tore gehen. Ist es doch seit vielen Jahren Sinn und Zweck des Spiels, Interesse, Aufmerksamkeit und Geld für das Projekt „Apfel-Latein“ zu sammeln. In zehn hiesigen Grundschulen (mit Teuchern und Nonnewitz kommen in diesem Jahr wahrscheinlich noch zwei hinzu) werden Kinder dabei spielerisch und lehrreich von Fachleuten für die Themen Ernährung, Bewegung/Ausdauer, Sensibilisierung für die Natur, gesunde Haut und Sonnenschutz, Stressabbau/Entspannung, Musik und Gesundheit sowie Regionalität in Berührung gebracht.

Unter dem Credo „Vernetzen, Austauschen und Bewegen“

Initiiert wird das Projekt vom Verein „Mitteldeutsches Netzwerk für Gesundheit“ sowie der Krankenkasse AOK. Deren Regionalsprecher Michael Schwarze, zugleich Vorsitzender des angesprochenen Gesundheitsnetzwerkes, verweist auf dessen Credo „Vernetzen, Austauschen und Bewegen“. Schwarze ist froh, dass das Benefizspiel in diesem Jahr wieder - diesmal in Naumburg - stattfinden kann. „Ich freue mich mit dem Schirmherrn, Landrat Götz Ulrich, dem Vorsitzenden des SC Naumburg, Lars Frohn, dem stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Rupp, mit Gerd Woldmann vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Harri Reiche von der Wirtschaftsförderkreis, Rayk Peiser vom KSB Burgenland auf den 8. Juli und wünsche allen Mitgliedern, Unterstützern und Besuchern jede Menge Begeisterung und Enthusiasmus.“

Mit dem „Mitteldeutschen Netzwerk für Gesundheit“ habe sich vor 13 Jahren eine Lobby und Plattform gefunden, die sich in der Öffentlichkeit starkmacht für Berufe im Gesundheitswesen und in der Pflege, aber auch für das Heranführen an eine gesunde Lebensweise der Kinder im Grundschulalter. Das Projekt „Apfel-Latein“ wird dabei ausschließlich aus der Förderung durch die AOK sowie durch die Spenden, die im Rahmen des jährlichen Benefizspiels „Presse gegen Wirtschaft“ zusammenkommen, finanziert.

SC Naumburg ist Partnerclub

Mit dem SC Naumburg hat man in diesem Jahr einen Partnerclub gefunden, der rund 500 Vereinsmitglieder, davon immerhin 250 Kinder und Jugendliche, zählt. Neben Fußball gibt es auch die Sparten Cricket und Darts. Als Besonderheit kann der SCN gleich vier F-Jugendteams im Fußball, einige reine Mädchenmannschaften sowie eine clubeigene Soccer-Arena aufweisen.

AOK-Sprecher Schwarze hofft nun, dass am 8. Juli viele Naumburger an den Anger kommen und sich bei freiem Eintritt vom Fußball und dem guten Zweck begeistern lassen. (hbo)