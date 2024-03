Kabaretttage in Rotkäppchen-Erlebniswelt „Beleidigung ist keine Satire“: Florian Schroeder über Sekt, Schreihälse und Stand-up-Comedy

Erstmals finden in der Rotkäppchen-Erlebniswelt in Freyburg die Kabaretttage statt. Florian Schroeder zeigt am 6. April seine neue Show im Lichthof.