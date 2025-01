Naumburg. - Es ist eines jener Spiele, in denen man nur gewinnen kann – weil man als klarer Außenseiter ins Rennen geht. Eine solche Partie wartet am Sonntag ab 16 Uhr auf die Drittliga-Handballer des HC Burgenland. Beim haushohen Favoriten HC Empor Rostock erwartet kaum jemand ernsthaft einen Sieg der Gäste, die mit einer heftigen Negativserie im Gepäck (acht Niederlagen in Folge) in die Hansestadt reisen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.