Die Bauarbeiten zwischen Großkorbetha und Naumburg haben sich verzögert, was zu unerwarteten Zugausfällen führte. Fahrgäste mussten ohne Vorwarnung auf Schienenersatzverkehr ausweichen.

Naumburg - Großes Erstaunen am Mittwochmorgen auf dem Bahnhof Naumburg. Und in Weißenfels. Und in Halle. Um nur einige zu nennen. Fast nichts fuhr, obwohl doch alles wieder fahren sollte.