Balgstädter zurück im „Kerngeschäft“

Naumburg - Mit dem Sieg von Philipp Zille (Balgstädter SV) in der höheren VR-Gold-Liga, die mit den besten Spielern der Premieren-Saison besetzt war, ist die zweite Auflage des Ligabetriebs von Saale-Unstrut-E-Football zu Ende gegangen. Der Kapitän des Fußball-Kreisligisten Balgstädt/ Laucha II, zementierte in der abschließenden Doppelrunde seine Tabellenführung, indem er aus den beiden Partien gegen den am Ende drittplatzierten Nico Göttner (Schwarz-Gelb Deuben) vier Punkte holte. Erik Hüttig, der bei diesem Online-Wettbewerb an der Konsole die VSG Löbitz vertrat, verpasste durch zwei Unentschieden im Duell mit Max Kertscher (Droyßiger SG) noch den Sprung auf den Silberrang.

In der VR-Platinum-Liga, in der die etwas schlechter platzierten Teilnehmer der ersten Saison sowie die Neueinsteiger spielten, setzte sich der Droyßiger Paul Jentzsch durch. Gespielt wurde bei diesem Turnier „Fifa 22“ auf Playstation 4 oder 5. Pro Woche stand eine Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel auf dem Programm. Die Siegerehrung soll am Sonnabend, 5. März, stattfinden. Der Hauptsponsor und Namensgeber, die Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG, hat dafür mit der BRU Security GmbH sowie dem Teamwork-Sporthaus F.C.Röder weitere Unterstützer gefunden. Initiiert worden war der Wettbewerb an der Konsole im vergangene Jahr von der SV Mertendorf und dem FC RSK Freyburg.

Philipp Zille sagt, dass „wie im richtigen Fußball auch an der Konsole etwas Glück in der einen oder anderen Situation dazugehört, will man am Ende der Sieger sein“. Fairerweise dürfe man auch nicht verschweigen, dass im Vergleich zur ersten Auflage, als er den dritten Platz in seiner Staffel belegt hatte, einige starke Spieler nicht mehr dabei waren. „Insgesamt war es schon ein sehr ausgeglichen besetztes Feld“, blickt der 24-jährige Freyburger, der für einen Mineralöl-Händler in Naumburg im Vertrieb arbeitet, auf das Turnier zurück.

Mit seinem echten Fußballteam steht Zille, der seit seiner Kindheit Fan des FC Hansa Rostock ist, zwar bereits wieder im Training, ein Testspiel hat die Kombination Balgstädt/Laucha II aber noch nicht absolviert. Man wolle erst die Entscheidung des Kreisfachverbandes abwarten.

Zurück zum E-Football: Bei der zweiten Auflage gab die Zuverlässigkeit einiger Mitspieler Anlass zu Kritik. „Wenn mancher im Laufe der Zeit keinen Bock mehr hat mitzumachen und sich dann teilweise gar nicht mehr meldet, ist das unfair - sowohl den anderen Spielern als auch den Organisatoren gegenüber“, sagt Turnierleiter Kevin Wagner von der Sportvereinigung Mertendorf. Und SVM-Vorstandsmitglied Ulrich Baumann ergänzt: „Bei der dritten Auflage werden wir sicher eine Startgebühr erheben, die man ja auch zurückzahlen kann, wenn jemand das gesamte Turnier durchhält. Dann würden solche Ausfälle seltener werden.“

Wann genau der Ligabetrieb von Saale-Unstrut-E-Football in eine neue Runde geht, ist noch offen. „Sicher nicht vor Herbst. Jetzt treffen sich die Fußballer der Region ja glücklicherweise erst mal auf dem Fußballplatz wieder“, so Baumann, der jedoch ein Offline-Turnier für Zweierteams an der Konsole im Mai in Mertendorf plant.