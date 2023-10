Das Stellwerk in Naumburg Ost kann wegen fehlender Fahrdienstleiter nicht durchgängig besetzt werden. In Naumburg kommt es ab dem 16. Oktober zu Zugausfällen.

Weil das Stellwerk in Naumburg Ost nicht durchgängig besetzt werden kann, kommt es ab dem 16. Oktober zu Zugausfällen zwischen dem Naumburger Hauptbahnhof und dem Naumburg Ost.

Naumburg/afa - Der Mangel an Fachkräften macht auch vor dem Zugverkehr nicht halt. Reisende müssen sich jetzt in Naumburg auf Ausfälle einstellen. Weil bei der DB Netz Fahrdienstleiter fehlen, wird das Stellwerk in Naumburg Ost im Zeitraum von Montag, 16. Oktober, bis einschließlich Samstag, 9. Dezember, jeweils montags bis freitags ab 16.30 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags ganztägig nicht besetzt.

Daher ist in den genannten Zeiträumen kein Zugverkehr zwischen dem Hauptbahnhof in Naumburg und Naumburg Ost möglich, teilte der Zugbetreiber Abellio mit.

Die Züge der Regionalbahnlinie RB 77 von und nach Karsdorf beziehungsweise Wangen verkehren in diesem Zeitraum nur bis und ab dem Naumburger Hauptbahnhof. Zwischen Naumburg Hauptbahnhof und Naumburg Ost wird in diesem Zeitraum abends und an den Wochenenden ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis eingerichtet.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio.de/verkehr-aktuell.

Infos zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800/2235546 oder über die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn.