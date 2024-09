Landschaftsbauer und Karnevalspräsident Bad Kösener „Hansdampf“ nun auch mit Lokal und Campinglatz im eigenen Garten

Der Bad Kösener Garten- und Landschaftsbauer Axel Krunig gibt das Geschäft so langsam an den Schwiegersohn weiter und eröffnet in der Ebertstraße ein Gartenlokal samt Wohnmobil-Stellplätzen.