Bad Kösen jetzt Kreisoberliga-Spitzenreiter

Naumburg - Die höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten am Wochenende in ihren Punktspielen folgende Resultate.

LANDESLIGA: SC Naumburg - MSV Eisleben 2:3 (2:2). „Vielleicht haben wir unsere Qualität vor dem Saisonstart etwas überschätzt. Uns fehlt einfach zurzeit die Konstanz, so dass wir unsere Ziele überdenken und nur noch von Spiel zu Spiel denken sollten“, meinte ein enttäuschter Matthias Krause nach der dritten Heimniederlage seines SCN. Dabei waren die Naumburger sehr gut gestartet. Dies wurde auch durch das Führungstor von Tom Schönemann (19.), der nach Vorarbeit von Khemgin Solivani und Moritz Denke sehenswert per Direktabnahme erfolgreich war, unterstrichen. Doch die Gäste aus der Lutherstadt drehten die Partie innerhalb von fünf Minuten. Tobias Bogmann (22.) glich, nachdem er sich gegen Carl Hoffrichter und Nejervan Solivani durchgesetzt hatte, ebenso sehenswert mit einem Schuss ins lange Eck aus, ehe Philipp Baierl (27.) den MSV in Front brachte. Krause stellte um, und der eingewechselte Philipp Döring machte gleich über die rechte Seite gleich Betrieb. Er wurde im Gästestrafraum gefoult, und Khemgin Solivani (44.) stellte vom Punkt den Gleichstand her. „Dann nehmen wir uns für die zweite Halbzeit viel vor, können davon aber nichts umsetzen“, so der SCN-Coach. Nach einem Lattentreffer staubte Baierl (78.) schließlich zum 2:3 ab. Auf die Naumburger wartet nun mit Spitzenreiter Emseloh, Brachstedt und Lüttchendorf ein Hammerprogramm.

Khemgin Solivani (hier im Spiel gegen Stedten) traf zum zwischenzeitlichen 2:2 für den SCN. (Foto: Torsten Biel)

LANDESKLASSE: ESV Herrengosserstedt - SV Burgwerben 3:2 (2:0). Über den Kampf fanden die Gastgeber auch in dieser Heimpartie zum Erfolg. Philipp Weeber eroberte in der eigenen Hälfte den Ball und initiierte einen Gegenangriff, den Elias Meyer (7.) mit dem frühen Führungstreffer abschloss. Bereits acht Minuten später erhöhte ESV-Kapitän Markus Löhnert nach einem Eckstoß per Kopf auf 2:0. Auf der Gegenseite konnte sich Herrengosserstedts Keeper Max Nürnberger zweimal auszeichnen. Nach dem Wechsel waren wieder die Platzherren am Drücker, aber Benjamin Hackbarts Schüsse wurden abgewehrt. Mit einem verwandelten Freistoß brachte Yves Hermann (72.) die Burgwerbener heran, doch Elias Meyer stellte nur drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Die Gäste kamen durch Nico Dober (77.) noch einmal auf 3:2 heran, verloren dann aber den kurz zuvor erst eingewechselten Patryk Piotrowicz, der wegen eines Foulspiels die Rote Karte (87.) sah.

1. FC Zeitz - BSC 99 Laucha 3:0 (1:0). Obwohl sie ohne fünf Stammspieler (Daniel Ulrich, Lucas Sielaff, Thomas Stichling, Lars Porse und Neuzugang Fabian Keidel) antreten mussten, hielten die Glockenstädter die Partie beim Staffelfavoriten zumindest in der ersten Halbzeit offen. Etwas unglücklich gerieten die Gäste in Rückstand, als nach einer Flanke der Zeitzer zwei BSC-Akteure den Ball verpassten und Luca Säuberlich (14.) das Spielgerät eigentlich gar nicht richtig traf, dieses aber trotzdem zum 1:0 ins Tor trudelte. Auf der Gegenseite schoss Lucas Hoffmann mit seinem schwächeren linken Fuß nach einem Rückpass von Alexander Saal über den FC-Kasten. Nach der Pause wurden die Lauchaer dann noch zweimal ausgekontert: Leo Grünbeyer (63.) und Max Wickler (75.) machten den am Ende klaren Heimsieg der Elsterstädter perfekt. In der Schlussphase stand das Lauchaer Trainerduo Ronny Starch und Jörg Schnauß notgedrungen selbst auf dem Platz: weil sich Matthias Meissner verletzt hatte und weil Kapitän Mario Bothe gelb-rot-gefährdet war.

SV Spora - FC RSK Freyburg 0:0. Die Jahnstädter haben ihre kleine Negativserie beendet. „Wir haben zu null gespielt, das war wichtig, aber wir haben zwei Punkte verschenkt“, meinte RSK-Coach Steffen Giese nach dem torlosen Remis. „Wenn wir zur Pause 3:0 oder 4:0 geführt hätten, hätte sich Spora nicht beschweren können.“ Giese spielt damit auf die klaren Chancen seines Teams an. Nach einem Pressschlag zwischen Jonas Weise und einem SVS-Verteidiger prallte der Ball auf die Querlatte (3.), dann konnte Kevin Wätzel nach Vorarbeit von Constantin Kitzmann (6.) und Weise (8.) gute Einschussmöglichkeiten nicht verwerteten, ehe Sergio Schulz (27.) an Keeper Tom Stange scheiterte und dabei den besser postierten Christian Lehwald übersah. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams. Wenn die Gastgeber, vor allem über Marc Hermsdorf, Gefahr aufbauten, stand die Innenverteidigung der Freyburger mit Max Schirner und Jonas Schied sicher. Giese lobte ausdrücklich Tom Schäffner und Jacob Saupe aus der zweiten Mannschaft für ihre Unterstützung.

Kevin Wätzel (l., hier in einer früheren Partie) hat mit Landesklasse-Vertreter Freyburg ein torloses Remis beim SV Spora erreicht. (Foto: Löffler)

KREISOBERLIGA: SC Naumburg II - FC ZWK Nebra 1:1 (1:1). Ein sportliches Wochenende war es für den Co-Trainer der SCN-Reserve, Paul Staps. Spielte er doch am Freitag für die „Alten Herren“ und am Samstag für die Dritte. Als Lion Schmidt im Spiel des Landesliga-Teams eingewechselt wurde, machte Trainer Patrick Hausmann kurzen Prozess und berief Staps in den Kreisoberliga-Kader und dort ins Tor. Dort sah er, dass Stephan Reinicke bereits nach 13 Sekunden nach Vorlage von Stefan Schulze das 1:0 erzielte. Statt jedoch aus der Führung Sicherheit zu ziehen, zeigten die Gastgeber fortan Magerkost. Nebra war optisch präsenter, ohne sich zwingende Torchancen zu erarbeiten. Einen Konter nutzte Lukas Poweleit (16.) dann aber doch zum nicht unverdienten Ausgleich. „Auch die zweite Halbzeit war mehr oder weniger ereignisarm“, so Hausmann. Einziger Höhepunkt sei eine strittige Situation im ZWK-Strafraum gewesen. Justin Hermsdorf wurde aus Sicht der Naumburger gefoult; der Pfiff des Schiedsrichters ertönte aber nicht. So blieb es beim 1:1.

Blau-Weiß Bad Kösen - Grün-Gelb Osterfeld 6:0 (2:0). Vom Remis im Spitzenspiel profitierten die Kurstädter, die so die Tabellenführung im Burgenland-Oberhaus übernahmen. „Damit hatten wir nicht gerechnet, aber wir nehmen das natürlich dankend an“, so Blau-Weiß-Coach Matthias Große. Nach Vorarbeit von Oliver Eschrich brachte Alexander Schmidt (9.) die Gastgeber in Führung. „Dann hatte Osterfeld in weiten Phasen der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, aber wir erzielten das zweite Tor“, berichtet Große. Florian Schlegel (37.) traf da nach einem Freistoß von Stephan Breitfeld per Kopf zum 2:0. Eine Schlüsselszene war für den Bad Kösener Trainer in der 52. Minute die Großchance für Gästespieler Sebastian Pfitzner, der allein auf Keeper Jamie Ehrhardt zulief. Der Torwart der Platzherren parierte aber, und im Gegenzug traf Eschrich nach Vorlage von Jonas Porsche - 3:0 statt 2:1, das war die Vorentscheidung gegen nun immer müder werdende Grün-Gelbe. Abermals Kapitän Eschrich nach Pass von Porsche (62.), Sven Albrecht (78.) nach Steckpass von Jonas Keitel und erneut Schmidt (88.) mit einem sehenswerten Dropkick nach Lupfer von Eschrich bauten das Ergebnis weiter aus.

Lossa/Rastenberg - Eintracht Profen 0:4 (0:1). Die länderübergreifende Spielgemeinschaft hat nicht an die gute Leistung der Vorwoche gegen Großkorbetha anknüpfen können. Nach einer halben Stunde ohne große Torchancen verpasste Justin Krämer den Führungstreffer der Eintracht/Union-Kombination, weil Gästekeeper Sebastian Steinthal gut parierte. Durch einen von Tom Zink verwandelten Foulelfmeter gingen die Profener neun Minuten vor der Pause in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verfehlte Marcus Jöricke mit seinem Schuss den Eintracht-Kasten nur knapp. Einen Fehler im Aufbauspiel der Einheimischen nutzten die Gäste zu einem Konter, den Jannik Stahl (67.) mit dem Treffer zum 0:2 abschloss. Dann spielte die Hintermannschaft der Lossaer und Rastenberg zu allem Überfluss im eigenen Strafraum Florian Stahl (73.) den Ball in die Füße - die Folge war der dritte Gegentreffer. Ein weiterer Konter führte durch Florian Stahl (79.) schließlich zum 0:4-Endstand. „Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und es am kommenden Wochenende gegen Mertendorf besser machen“, sagte der zurzeit verletzte Lossaer Torjäger Mario Rahaus.

TSV Großkorbetha - SV Mertendorf 4:0 (2:0). Die Wethautaler bleiben nach ihrer sechsten Niederlage im sechsten Saisonspiel am Tabellenende. Weil die Kretzschauer am Sonntagnachmittag im Parallelspiel mit 2:1 in Tröglitz gewannen, haben die SVM-Kicker nun schon vier Zähler Rückstand auf den vorletzten Tabellenplatz, den aktuell der SV Kretzschau belegt. Auch im Vater-Sohn-Duell - für den TSV spielt Kenny Kobylka, Filius von Mertendorfs Trainer Ralf Kobylka - war für das SVM-Team nichts zu holen. Die Tore für die Großkorbethaer erzielten Hannes Pschribülla (18.), Nico Wieruch per Doppelpack in der 21. beziehungsweise 56. Minute (per Strafstoß) sowie kurz vor dem Abpfiff Andy Hesse.