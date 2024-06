Auf dem Sportplatz in Bad Bibra finden am Samstag die Finalspiele im Burgenlandpokal (Anstoß ist um 17 Uhr) und im Reservepokal (14 Uhr) statt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Bibra. - Warum bewirbt man sich um die Ausrichtung eines Pokalfinal-Spieltags? Die Hoffnung, dann selbst im Endspiel zu stehen und dabei auf das Heimrecht bauen zu können, kann für die SG Fortuna Bad Bibra nicht der Grund gewesen sein. „Nein, zum Zeitpunkt unserer Bewerbung, also Ende vergangenen Jahres, waren wir leider schon längst ausgeschieden“, blickt Sebastian Kibgis, 2. Vorsitzender der SG Fortuna, zurück. Die Bad Bibraer und ihr Kooperationspartner TV Saubach, die am vergangenen Sonntag als Aufsteiger den Klassenerhalt in der Kreisoberliga perfekt gemacht haben – dieser soll am letzten Juni-Wochenende mit einer Schlauchboottour auf der Unstrut noch mal gebührend gefeiert werden –, hatten im September in der ersten Hauptrunde des Burgenlandpokals bei der Kombination Lossa/Rastenberg mit 1:2 nach Verlängerung die Segel streichen müssen.