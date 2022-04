Autorin Paula Seifert: „Rotkäppchen gehört zu meiner Vita“

Die historische Trilogie „Saale Premium“ führt in die hiesige Weinregion.

Die Freyburger Schweigenberge in einer Winteransicht. Die Saale-Unstrut-Region ist Schauplatz einer Romantrilogie.

Naumburg/Freyburg - In ihrer historischen dreiteiligen Weinschloss-Saga „Saale Premium“ erzählt Paula Seifert von einem Weingut, das in Freyburg ansässig ist und über mehrere Generationen von Frauen geführt wird. Mit der Romanautorin kam Redakteurin Constanze Matthes über die Bücher, das Schreiben und die Weinregion an Saale und Unstrut als Schauplatz ins Gespräch.