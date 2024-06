Betrunkener Fahrer rast im Schönburger Ortsteil Weichau über die B180 auf ein Grundstück und beschädigt Haus, Zaun und Hecke. Bewohnerin mahnte vor Kurzem an, in dem Streckenabschnitt die Höchstgeschwindigkeit herabzusetzen.

Riesenschreck Freitagabend, 21. Juni 2024, in der Weichau an der B180: Ein betrunkener Fahrer rauschte mit seinem Auto andere Fahrzeuge überholend durch den Kurvenbereich. Dabei kam er von der Straße ab, raste durch den langen Vorgarten des Doppelhauses und riss auch die Hecke und Zäune um.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weichau. - Freitagabend, 21. Juni 2024, als Familie Noak in ihrem Haus, das in der Weichau an der B180 steht, ruhig ins Wochenende gleiten wollte, schepperte es gegen 20.15 Uhr gewaltig. „Ich dachte erst, mein Mann hat kräftig etwas fallenlassen“, erzählt Carolin Noak. Doch weit gefehlt. Als sie das Rollo in der Küche hochzog, traute sie ihren Augen nicht: Sie blickte auf ein fremdes Auto, das in ihrem schmalen Vorgarten stand. Es hatte den Zwischenzaun zum Nachbargrundstück ihrer Großeltern weggerissen und war in die hohe Hecke gerauscht.