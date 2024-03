In Schulpforte kommt eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Baum. Sie wird leicht verletzt in ein Krankenhaus gebraucht. Die Bundesstraße 87 wird zeitweise voll gesperrt. Auf einer Parallelstraße, die Ortskundige nutzen, kommt es zum Stau.

Schulpforte/mhe - In Schulpforte ist am Samstagmittag ein aus Richtung Naumburg kommender Pkw am Abzweig zum Fischhaus aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und an einem Baum gelandet. Die Fahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Zum Einsatz kamen neben der Polizei die Johanniter-Unfallhilfe und die Freiwillige Feuerwehr Bad Kösen. Die Bundesstraße 87 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw für rund eine dreiviertel Stunde voll gesperrt werden. Ortskundige nutzten in dieser Zeit die nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegebene Strecke entlang des Bahndammes. Aufgrund der Enge der Straße kam es dort zu erheblichem Stau.