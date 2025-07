Auf der Jenaer Straße in Naumburg ereignete sich am Donnerstag ein Unfall. Ein Auto stieß dabei mit einer Radfahrerin zusammen. Die 43-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

Naumburg/tra - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad ist es am Donnerstagmorgen in der Jenaer Straße in Naumburg gekommen. Ein 22-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug im Bereich der Lepsiusstraße auf die Hauptstraße auffahren und stieß hier laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen mit einer 43-jährigen Frau zusammen, die mit ihrem Rad in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Durch die Kollision und den Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei abschließend mit.