Neben dem Modellflugplatz in Rodleben will ein Investor einen großen Solarpark bauen. Über diesen dürften die Piloten dann nicht mehr fliegen. Das würde das Aus für den alt eingesessenen Verein bedeuten. Der Ärger ist groß.

Rodleben/MZ. - Einen Tower gibt es am kleinen Flugplatz des Modellflugclubs „Hugo Junkers“ in Rodleben nicht. Aber wenn, müsste er in Zukunft „Starterlaubnis nicht erteilt!“ an die Piloten funken – und zwar dauerhaft. Der Verein fürchtet, wegen eines geplanten 114 Hektar großen Solarparks unmittelbar neben seiner Start- und Landebahn bald nicht mehr fliegen zu dürfen. Das würde das Ende des Clubs bedeuten, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1950 reichen.