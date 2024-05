Das 1911 erbaute Kurmittelhaus in Bad Kösen zeigt sich seit einigen Jahren in keinem guten Zustand.

Bad Kösen - Leer und in keinem guten Zustand. So präsentiert sich das Kurmittelhaus in Bad Kösen seit Jahren. Nun zieht indes für vorerst einige Wochen wieder Leben ein. Die Design Akademie Saaleck, die sich auch der Saalecker Werkstätten und ihrer historischen Vergangenheit um den Architekten und späteren NSDAP-Reichstagsabgeordneten Paul Schultze-Naumburg angenommen hat, zeigt vom 15. Juni bis zum 8. September die Ausstellung „Wir legten Hände in das Wasser“ mit Werken der Malerin Ulla von Brandenburg (Paris) und des Konzeptkünstlers Olaf Holzapfel (Berlin), deren Arbeiten bereits von namhaften deutschen und internationalen Galerien und Museen präsentiert worden sind.

Ziel der Akademie: Ländliche Region fördern

Die Schau ist eines der letzten Projekte des Galeristen und Kurators Daniel Marzona. Der Sohn des Kunstsammlers und Verlegers Egidio Marzona, der 2018 die Marzona Stiftung neue Saalecker Werkstätten ins Leben gerufen hat, starb am 22. April im Alter von 55 Jahren in Berlin.

Die Ausstellung in Bad Kösen zählt zu den letzten Projekten des Berliner Galeristen und Kurators Daniel Marzona, der am 22. April im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben war. (Foto: Imago/Jakob Hoff)

Mit der Ausstellung erweitere die Akademie ihr kulturelles Engagement im Burgenlandkreis. Ziel sei es, in der ländlichen Region im südlichen Sachsen-Anhalt mit Kultur- und Kunstprojekten kollaborative Ideenfindung, Innovation und Integration zu fördern und ein sowohl lokales als auch internationales Publikum anzusprechen, teilt die Akademie in der Ankündigung mit. Die Ausstellung wird durch ein Vermittlungsprogramm für interessierte Gäste sowie für Schüler und Schülerinnen aus Bad Kösen, dem Burgenlandkreis und darüber hinaus begleitet.

Errichtet 1911 durch den königlichen Baurat Schmidt, war es das erste kommunale Kurhaus für gemeinschaftliche Inhalationen. Bis zur Schließung im Jahr 2014 fungierte das Kurmittelhaus als Solebad und noch bis 1998 als Rehabilitationszentrum für Kinder.

Erheblicher Sanierungsstau

Mittlerweile weist das Gebäude mit seiner repräsentativen Säulenhalle einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Zuletzt konnten sich zum Tag des offenen Denkmals im vergangenen September Besucher einen Eindruck verschaffen.

Die Design Akademie Saaleck lädt zudem am Sonntag, 16. Juni, von 14 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Neuen Saalecker Werkstätten ein. Auf dem Programm stehen Rundgänge, ein Konzert von Schülern der Landesschule Pforta sowie eine Ausstellung von Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar. Die niederländische Designerin Hella Jongerius zeigt zudem eine Installation.