In der Diskussion, ob Markthändler in Naumburg demnächst samstagvormittags Wein und Bier ausschenken dürfen, entbrennt eine hitzige Diskussion. Was eine Umfrage auf WhatsApp zeigt.

Naumburg - Sollten Markthändler samstagvormittags in Naumburgs guter Stube Alkohol verkaufen dürfen, beispielsweise Wein aus einem Oldtimer heraus, wie es ein Unternehmer beabsichtigt? Diese Frage sorgte nach einem Tageblatt/MZ-Text am Donnerstag und Freitag viele Gemüter. In einer Umfrage in unserem WhatsApp-Kanal war das Stimmungsbild bis zum Freitagnachmittag eindeutig.