Prießnitz - Es herrschte dichtes Gewimmel, ja fast schon Gedränge in der kleinen, stimmungsvoll beleuchteten Dorfkirche von Prießnitz, als dort am Sonnabendnachmittag eine ganz besondere Ausstellung eröffnet wurde: Zum dritten Mal nach 2014 und 2019 werden in dem Gotteshaus Weihnachtskrippen präsentiert – in allen Größen, aus allen denkbaren Materialien, aus mehreren Zeiten, in ganz verschiedenen Stilrichtungen von klassisch bis modern und aus aller Herren Länder.