Haus für Wohnungslose Aus der Wildnis ins Warme - wie eine Einrichtung in Naumburg Obdachlosen hilft

Im Wohnungslosenhaus in Naumburg ist es in diesem Winter besonders voll. Gestiegene Kosten treiben immer mehr Menschen aus den Wohnungen. Auch der 48-jährige Marco ist in der Einrichtung gelandet – und weiß nicht einmal, was schief gelaufen ist.