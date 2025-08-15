Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II gelang der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein 2:1 (0:1)-Triumph über den SV Lok Aschersleben.

Ilsenburg (Harz)/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg nach einem deutlichen Rückstand den SV Lok Aschersleben mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Brendan Block (SV Lok Aschersleben e.V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ascherslebener konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Fabian Christian Schmidt der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg Kopf an Kopf mit SV Lok Aschersleben – 1:1 in Minute 57

In der Nachspielzeit nutzte die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Schmidt (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Ilsenburger Mannschaft erzielen (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – R. F. Abel, Zelle (37. N. Schmidt), Schipp, Munzke (75. Henk), L. Abel (46. Ahrends), F. C. Schmidt, Busch, Mai (39. Parete), Knochen (59. Strauchmann), Riemenschneider

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Miroshnichenko, Ivanchenko, Gurr, Block, Göring, Scherf, Breyer, Stopin, Böckler, Ivanchenko (40. Fricke)

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45