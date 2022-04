Aufstiegs-Experte Pfeiffer mit dem HCB in neuer Mission unterwegs

Routinier will mit den Burgenländern die 3. Liga halten. Heimspiel in Plotha gegen Fredenbeck.

Plotha - Eigentlich ist Florian Pfeiffer ja ein Aufstiegs-Experte. Mit dem HC Elbflorenz Dresden und auch mit den Burgenländern selbst schon hat er den Sprung in die 3. Liga geschafft, mit dem Dessau-Roßlauer HV, dessen Kapitän er war, gelang ihm sogar der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nun ist der inzwischen 31-Jährige in ganz anderer Mission gefordert: Mit seinem aktuellen Verein, dem HCB, will der routinierte Spielmacher den Abstieg in die Mitteldeutsche Oberliga verhindern.

„Dazu müssen wir aber ein kleines Wunder schaffen“, ist sich Pfeiffer der besonderen Schwere der Aufgabe bewusst. „Sollten wir am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck den zweiten Sieg hintereinander feiern, könnte das ein weiteres Puzzlestück auf dem Weg zur erhofften Erfolgsserie sein.“ Der 32:30-Sieg vor Wochenfrist beim TV Bissendorf-Holte hat die Hoffnung genährt, dass die Burgenländer die 3. Liga tatsächlich noch halten können. „In der zweiten Halbzeit in Bissendorf haben wir endlich mal wieder unser eigentliches Potenzial auf die Platte gebracht. Das haben wir in dieser Saison zu selten - vielleicht drei Mal - geschafft, und deshalb sind wir in der jetzigen Lage“, plädiert der Routinier dafür, Selbstkritik zu üben.

Nicht nur die HCB-Mannschaft, auch Pfeiffer selbst, ist aber aktuell auf dem Weg zu alter Leistungsstärke. „Bei mir ist in den vergangenen Monaten so einiges zusammengekommen. Erst hatte ich lange mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen, dann warf mich eine Corona-Erkrankung zurück, und nach der Spielpause zum Jahreswechsel kam eine weitere erzwungene Quarantäne hinzu“, blickt der Lehrer für Mathematik und Sport zurück.

Nun ist Florian Pfeiffer aber wieder fit. Das hat er auch am Freitag an seiner Sekundarschule in Taucha, nordöstlich von Leipzig gelegen, unter Beweis gestellt. „Wir haben unseren Sporttag für einen Spendenlauf zugunsten der Ukraine-Hilfe genutzt, und da habe ich so einige Runden mit den verschiedenen Klassenstufen gedreht“, berichtet der erfahrene Handballer, der beim HCB als Stütze des Abwehrverbundes sowie als Regisseur im Wechsel mit dem jungen Kevin Szep-Kis gebraucht wird.

Anwurf zum Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck ist am Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle in Plotha. Dort gibt es keine Corona-Beschränkungen mehr.