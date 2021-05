Auf Zeitreise mit Jasu

Freyburg/Almrich - Jasu flattert wieder durch die Saale-Unstrut-Region. Das Gespenst ist zurück auf der Neuenburg und weiß viele Geschichten zu berichten: vom Minnesänger und Verfasser des ersten höfischen Romans „Eneas“, Heinrich von Veldeke, von der heiligen Elisabeth und Königin Luise, von jenen, die nach der Wende den geschichtsträchtigen Ort hoch über Freyburg vor dem weiteren Verfall bewahrt haben.

All jene Geschichten laden zu einer Zeitreise ein und finden sich in dem neuen, nunmehr zweiten Comic-Band „Geschichten von der Neuenburg“, den es druckfrisch zu kaufen gibt. Neun Jahre nachdem die Idee zu dieser lokalen Reihe geboren wurde. „Ich habe damals im Museumsladen auf der Neuenburg gearbeitet. Ich erhielt eines Tages einen Anruf von dem Zeichner Johannes Saurer. Der erste Band zur Wartburg war da erschienen und ich hatte ein Muster erhalten. Ich brauchte nur zwei Sekunden, um mich zu entscheiden, dass wir ein Heft zur Neuenburg machen“, erinnert sich René Matthes.

Der 43-Jährige ist der Herausgeber. Mittlerweile sind insgesamt acht Comics und Ausmalbücher erschienen. Eines auch zu Naumburg, eines zu Leipzig. Das Ausmalbuch „Saale-Unstrut zum Welterbe“ war ausverkauft, als der Naumburger Dom den Titel erhielt. Es folgten daraufhin zwei Hefte, die sich der Kulturlandschaft widmeten. „Wir sind damit die Region mit den meisten Ausgaben dieser Reihe“, so Matthes, der in Almrich lebt und im Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut in Freyburg als Controller tätig ist. Mehrere Jahre stand er dem Neuenburg-Verein vor. Darüber hinaus engagiert er sich für das internationale Festival für mittelalterliche Musik „montalbâne“ in Freyburg.

Die Bände sind sein ganz persönliches Projekt. Die Reihe „Sagen und Geschichten“ mit den Texten von Ulrike Albers und den Zeichnungen von Johannes Saurer widmen sich in aktuell 32 Bänden deutschlandweit Burgen und Schlössern, Städten und Regionen sowie bekannten Personen. „Zwischen den einzelnen Heften gibt es Querverbindungen. Ein Band kann gut allein funktionieren, aber so vermitteln sie auch ein Gesamtwissen“, so Matthes. Denn die Publikationen werden mit Blick auf ihre historische Genauigkeit und Authentizität geprüft. Das neue Heft zur Neuenburg wurde fachlich vom Direktor des Schloss-Museums, Jörg Peukert, begleitet. An den Vorbereitungen zum Naumburg-Heft wirkte Ekkehard Steinbrück, der 2018 verstorben ist, mit.

Für den neuen Neuenburg-Band mit seinen 28 Seiten ging ein gutes Dreivierteljahr ins Land. „Wir haben uns allerdings auch Zeit gelassen“, sagt Matthes. Nachdem die Texte und Zeichnungen fertig gestellt waren, wurde der Entwurf sorgfältig geprüft. „Eine Woche vor dem Druck haben wir unter anderem noch ein Wappen ändern lassen. Es muss stimmig sein“, so der Herausgeber.

Das Heft ist erhältlich in den Buchhandlungen in Naumburg und Weißenfels, beim Fremdenverkehrsverein Freyburg sowie online unter: www.sagen-und-geschichten.de