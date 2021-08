Auf Suche nach den Sternen

Besucherzentrum zur Himmelsscheibe am Fuße des Mittelbergs verzeichnet derzeit einen Besucherstrom.

Marie, Liah und Jan (v.l.) vom Hort „Quernekids“ Querfurt sehen sich in der „Arche Nebra“ den 1:1-Nachbau des Landeroboters Philae der Rosetta-Sonde an.

Kleinwangen - Der eine ist Widder, der andere Skorpion. In welchem Tierkreiszeichen die Kinder des Hortes „Quernekids“ aus Querfurt jeweils geboren sind, zeigen sie mit einem Button, der sie fortan an ihren Besuch in der „Arche Nebra“ erinnern wird. „Wir sind als Einrichtung nicht zum ersten Mal hier. Das ist ein interessantes Thema, und viele der Kinder kommen sonst nicht hierher“, erzählt Hortleiterin Bianka Heinrich.

Insgesamt 32 Mädchen und Jungen zwischen sechs und elf Jahren, per Bus und Bahn nach Kleinwangen gereist, nehmen die Ferienaktion „Sternensucher“ wahr, die indes weniger mit Astrologie zu tun hat, sondern sich mit der spannenden Welt der Astronomie und deren Geschichte beschäftigt. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei besondere Exponate der aktuellen Sonderausstellung „Sternensucher - Von der Himmelsscheibe bis zur Rosetta-Mission“ (siehe auch Beitrag „Schau verlängert“): ein 1:1-Nachbau des Landeroboters Philae der Rosetta-Sonde, die den Kometen 67P/ Tschurjumov-Gerasimenko ausgekundschaftet hat, sowie die Nachbildung eines Himmelsglobus nach Vorlagen des persischen Astronomen Abd ar-Rahman as-Sufi, der verschiedene Sternbilder abbildet.

„Unser Anliegen ist es auch, den Kindern wichtige Begriffe wie Stern, Komet oder Planet zu vermitteln“, sagt Annett Börner, im Besucherzentrum zuständig für Bildung und Vermittlung. Betreut werden die „Quernekids“ zudem von den beiden Gästeführerinnen Annette Schröder und Uta Slupecki sowie der Gymnasiastin Alexandra Pasternak. Während des zweistündigen Angebotes wird die Sonderschau besucht, ein Animationsfilm zum Landeroboter angeschaut sowie gebastelt.

Gruppenbild vor „Arche Nebra“: Der Hort „Quernekids“ aus Querfurt besucht für die Ferienaktion „Sternensucher“ das Besucherzentrum. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Steht die aktuelle Ferienaktionswoche ganz unter dem Motto „Sternensucher“, drehte sich in der vergangenen Woche alles um die Bronzezeit und die Kunst. Mit vielfältigen Projekten, die Geschicklichkeit und Kreativität forderten. An einem Tag ging es zum neuen Kunstpfad. 144 Kinder nahmen an den Aktionen der ersten Woche teil. Eine Resonanz, mit der das Besucherzentrum durchaus zufrieden ist.

Auch generell zieht es derzeit zahlreiche Gäste in das Besucherzentrum am Fuße des Mittelbergs, fährt ein Auto nach dem anderen auf den Parkplatz. Einzelne Radfahrer nehmen den Anstieg hinauf zur „Arche Nebra“. Vor allem auch Busgruppen werden in Empfang genommen. „Da bilden sich teilweise schon Schlangen. Und wir haben auch Wohnmobilbesitzer unter den Besuchern“, berichtet Sprecherin Manuela Werner.