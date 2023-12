Kriminalität in Naumburg Auf frischer Tat ertappt - Dieb lässt vollgepackten Einkaufswagen stehen und flüchtet

Eine Mitarbeiterin bemerkt, wie ein Dieb mit Waren im Wert von rund 170 Euro den Aldi-Markt in der Naumburger Hoeltzstraße verlassen will. Er tritt daraufhin die Flucht an.