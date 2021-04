Armin Müller zieht ins Rathaus ein

Naumburg - Armin Müller zieht für sieben Jahre als Chef ins Naumburger Rathaus ein. Der Christdemokrat gewann am Sonntag mit 53,58 Prozent knapp die Stichwahl um den Naumburger Oberbürgermeister gegen den parteilosen Einzelbewerber Henrik Schumann, der auf 46,42 Prozent kam. Für Müller votierten 5.514 der insgesamt 27.448 Wahlberechtigten, für Schuman 4.778. Allerdings betrug die Wahlbeteiligung lediglich 37,90 Prozent.

Der Urnengang war notwendig geworden, weil vor 14 Tagen keiner der insgesamt sieben Bewerber die absolute Mehrheit erreichen konnte. Müller hatte damals mit 5.226 Stimmen 45,51 Prozent erzielt, Schumann war mit 4.031 Stimmen auf 35,11 Prozent gekommen. Dieser Trend bestätigte sich auch beim zweiten Wahlgang, wie Armin Müller freudig feststellen konnte.

Mit Armin Müller, der bislang als Leiter des Fachbereiches Bürgerdienstleistungen in der Naumburger Stadtverwaltung tätig war, können die Christdemokraten die ununterbrochene Leitung der Stadtverwaltung fortsetzen. Sie war nach der Wende 1990 von Curt Becker begonnen und von 2001 bis 2007 von Hilmar Preißer fortgesetzt worden. Danach wurde Bernward Küper gewählt, der nun jedoch als Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes nach Magdeburg wechselt. Für Küper waren damals zunächst 53 Prozent und 2014 erneut knapp 54 Prozent der Stimmen abgegeben worden. Unterstützung im Vorfeld der Stichwahl hatte Armin Müller nicht nur aus der eigenen Partei erhalten. So sprachen sich die Gemeinderatsfraktionen von SPD, Linken und Bündnisgrünen sowie weitere Stadträte für den 55-Jährigen aus. Zudem erhielt er Rückenwind von Unternehmern und Geschäftsleuten.

Müller, in Esslingen (Baden-Württemberg) geboren, ist von Beruf Diplom-Geograf. 1993 war er als Stadt- und Verkehrsplaner im Stuttgarter Planungsbüro Professor Kölz, das auch in Naumburg tätig wurde, in die Domstadt gekommen. 1998 begann seine Tätigkeit in der Stadtverwaltung, in der er bis 2007 im Amt für Stadtplanung und -sanierung arbeitete.

Danach übernahm Müller die Leitung des Büros von Oberbürgermeister Bernward Küper und der Wirtschaftsförderung. 2015 wurde er Fachbereichsleiter und im Falle der Abwesenheit des OB dessen Stellvertreter. Armin Müller ist außerdem seit 2014 Mitglied des Kreistages und seit 2017 Stellvertretender Ortsvorsitzender des CDU-Verbandes Naumburg. Er wohnt in Lengefeld, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Wahlkampf war er mit dem Motto „Stark für Naumburg“ angetreten, das nach eigener Aussage zwei seiner Eigenschaften umfasst: „ehrlich und realistisch“. (ag)

