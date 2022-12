Ein 48-jähriger Wahl-Zeitzer soll einen Bekanntem zweimal mit dem Verkauf von Drogen beauftragt haben. Was am ersten Prozesstag am Amtsgericht Naumburg passierte.

Naumburg - Es ist durchaus kein Pappenstiel, was da an Methamphetamin in der ersten Hälfte des Jahres 2019 in Laucha und Nebra verkauft werden sollte und teils auch wurde. 900 Gramm Crystal und ein anderes Mal knapp ein Kilogramm dieser Droge soll ein in Zeitz lebender Mann einem 33-Jährigen zum Weiterverkauf überlassen haben.