Arbeiten am Südturm der Freyburger Kirche Alter Kalkstein unterm Eisen - Mit der Bauhütte Naumburg auf etwa 30 Meter Höhe

An der Stadtkirche St. Marien in Freyburg finden derzeit umfangreiche Sicherungsarbeiten statt. Ein Team der Bauhütte Naumburg entfernt in luftiger Höhe schadhafte Stellen am Kalkstein. Ein Besuch vor Ort.