Alles Bio: Ende Juni öffnet neuer Einkaufsmarkt in Naumburg

Im ehemaligen „Netto“ an der Ecke Post-/Jägerstraße will die Naturata GmbH Ende Juni dieses Jahres einen Bio-Markt eröffnen.

Naumburg - Wer beim Einkaufen Wert auf Bio- sowie regionale Produkte legt, hat in Naumburg vor allem den Bioladen in der Salzstraße oder auch die jeweiligen Abteilungen in den Supermärkten als Anlaufpunkte. Ende Juni aber wird diese Angebotspalette nun deutlich erweitert: Die Naturata GmbH, die bereits Läden in Gera und Halle betreibt, eröffnet an der Ecke Jäger-/Poststraße einen neuen Biomarkt.

In der ehemaligen und seit über einem Jahr leer stehenden „Netto“-Filiale soll auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche ein so genannter „Vollsortimenter“ entstehen. „Das heißt, dass wir so ziemlich alles anbieten, von Lebensmitteln bis zu Kosmetik und Haushaltswaren und alles Bio-zertifiziert“, sagt Geschäftsführer Fabian Otto auf Anfrage unserer Zeitung. „Quasi von der Gurke bis zur Zahnbürste.“

Die Pandemie habe die Pläne ein paar Monate nach hinten verschoben. Nun wird aber seit einigen Wochen fleißig in dem ebenerdigen Laden umgebaut. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf Obst, Gemüse und Molkereiprodukten. Wir arbeiten mit regionalen Erzeugern zusammen und sind für neue Kooperationen mit hiesigen Anbietern offen“, so Otto.

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit und einem bewussteren Einkaufen sei nach wie vor da, das erkläre auch den Erfolg der bisherigen Naturata-Läden. Natürlich mache einem aber die neu eingetretene Situation mit den stark gestiegenen Preisen in vielen Lebensbereichen Sorgen, gibt er zu. Schließlich zählen Bioprodukte nicht gerade zu den jeweils billigsten. „Da wir unsere Grundnahrungsmittel aber fast alle aus Deutschland beziehen, machen uns wenigstens die Lieferschwierigkeiten weniger Probleme als im konventionellen Handel“, so Otto. Ein Kaffee- und Kuchen-Angebot soll es bereits ab der Eröffnung geben, einen Bistro- und Snackbereich, natürlich ebenfalls bio, sei in der Planung.

Die Öffnungszeiten - montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr - sollen sechs bis acht Angestellte absichern. Diese zu finden, sei schwieriger gewesen als gedacht, nun aber erfolgreich abgeschlossen.