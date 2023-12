Ein junges Paar beglückt die Steppkes im Dorf alljährlich in der Adventszeit mit Bastel-Bausatz. Auch das Wohnhaus der Familie besteht aus dem nachwachsenden Rohstoff.

Alle Jahre wieder in Punschrau: Holzkunst für Kids - und in XXL

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Punschrau. - Wetten, dass es heute beim „Punschrauer Advent“, dem traditionellen vorweihnachtlichen Treff der Dorfbewohner in dem Naumburger Ortsteil, wieder jede Menge leuchtende Kinderaugen geben wird? Den Grund liefern - zum fünften Mal, kleines Jubiläum also - Katharina und Tobias Fehse: Seit 2017 (mit Corona-Pause 2020/21) beglückt das Paar, das selbst zwei kleine Söhne hat, die Punschrauer Kinder mit einem selbst konzipierten und gefertigten Holzbausatz, den die Steppkes an einer vom Heimatverein „Die Punschrauer“ betreuten Bastelstraße fertig montieren können.