Kleinwangen. - Im Jubiläumsjahr sollen die Abenteuer des unerschrockenen Trios der kultigen Mosaik-Reihe besondere sein. Mit dem Februar-Heft geht es in der Zeit so weit zurück wie nie zuvor. Abrax, Brabax und Califax sind in der Bronzezeit, in der sie mit Fernhändlern durchs Land ziehen und an der malerischen Unstrut auf Hurmijon, den Meister der Gestirne und Besitzer der Himmelsscheibe treffen.

„Wir wollten im Jubiläumsjahr besondere Hefte machen. Uns kam die Idee zur Bronzezeit, und wir wollten die Geschichte der Himmelsscheibe erzählen, die viele ja kennen“, sagt Jörg Reuter, künstlerischer Leiter der Mosaik-Reihe.

Ein Autor, acht Zeichner und ein Farbgrafiker

Die Arbeiten dazu begannen ein halbes Jahr zuvor. Ein Autor, acht Zeichner und ein Farbgrafiker arbeiten an den Ausgaben. Gezeichnet wird mittlerweile am PC, aber auch noch immer per Hand mit Pinsel und Tusche. Im Vorfeld wird ausgiebig recherchiert. „Wir haben uns umfassend informiert, viele Texte gelesen“, so Reuter weiter. Auch auf die Informationen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, zu dessen Bestand die berühmte Himmelsscheibe von Nebra zählt, die mit etwa 3.600 Jahren als die älteste bisher bekannte konkrete Himmelsdarstellung gilt.

Die Geschichte vermittelt viel zum Leben der damaligen Menschen und gibt eine ganz eigene Antwort auf die Frage, weshalb die Scheibe einst mit wertvollen Beigaben rituell begraben worden war. Doch was Reuter ebenfalls spannend findet: „Es gab bei den Wanderungen der Fernhändler einen großen Wissenstransfer.“

Dabei sei das Mosaik selbst eine Art Wissensvermittler. Im Mittelteil gibt es Einblicke in die Bronzezeit, Informationen zur Himmelsscheibe und werden Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822) und seine jüngere Schwester Caroline (1750-1848) vorgestellt, die sich mit der Astronomie beschäftigten.

Verkauf auch in der Tageblatt-Geschäftsstelle in Naumburg

Reuter, der seit 1980 für die Mosaik-Reihe arbeitet, schätzt ein, dass das Heft zur Himmelsscheibe viel und gern gelesen wird. Die Publikation zählt zu den ältesten und auflagenstärksten Comics in Deutschland. Die taufrische März-Ausgabe widmet sich Bertha Benz, der Erfinderin des Motorwagens.

Die Februar-Ausgabe ist in der Tageblatt/MZ-Geschäftsstelle in Naumburg, Salzstraße 8, erhältlich.