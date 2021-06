Ab Montag sind wieder Stadtführungen möglich

Naumburg - Wofür muss ich mich alles testen lassen? Welche Regeln gelten denn nun genau in Sachsen-Anhalt? Mit wie vielen Personen darf ich verreisen? Noch hemmt die Unsicherheit ein wenig die Reiselust hier und da. „Doch für Mitte Juni erwarten wir den ersten richtigen Ansturm“, sagt Annett Einicke vom städtischen Tourismus-Sachgebiet. Die Telefone stünden bereits seit geraumer Zeit nicht mehr still, wobei der Spätsommer derzeit die gefragteste Jahreszeit sei, so Einicke.

Doch auch die Gäste, die jetzt Naumburg besuchen, will man bestmöglich betreuen. Weshalb nach siebenmonatiger Corona-Pause nun auch ab Montag wieder Stadtführungen angeboten werden. Damit die 28 oftmals nebenberuflich tätigen Stadtführer, auf die man zurückgreifen kann, gut erkennbar sind, werden ihnen jetzt Umhängetaschen in den Naumburger Stadtfarben spendiert. Die ersten drei Exemplare bekamen am gestrigen Donnerstag drei Menschen, die vom neu gewählten Oberbürgermeister Armin Müller, der am 1. Juli sein Amt antreten wird, ausgezeichnet wurden. Ines Hackbarth, Peter Kroha und Peter Luthardt wurden für ihre zehnjährige Tätigkeit als Stadtführer gedankt. Luthardt, bekannt für seine markante Stimme, erschien im Kostüm, mit dem er den in Naumburg von Martin Luther ordinierten ersten evangelischen Bischof, Nikolaus von Amsdorf, mimt. Bis zum 1000-jährigen Bestehen der Domstadt, also 2028, will Luthardt noch Touristen durch Naumburg führen, gab er an. 83 Jahre werde er dann alt sein.

Erlebnistouren werden wieder aufgenommen

Unter dem Motto „Domfreiheit und Bürgerstadt“ werden Touristen nun ab Montag wieder geführt. Start ist jeweils am Domplatz, und zwar montags und donnerstags um 16 Uhr, dienstags und mittwochs um 10.30 Uhr, freitags um 20 Uhr (da ausnahmsweise ab der Tourist-Info am Markt), samstags um 10.30 und 14 Uhr sowie sonn- und feiertags um 10.30 Uhr. Die Zahl der Teilnehmer wird auf 20 begrenzt, ein negativer Corona-Test ist nicht nötig. Wieder ins Programm genommen werden auch die Erlebnistouren und geführten Wanderungen, etwa rund um „Sagen und Mythen“ sowie die „Historische Salinentechnik“ jeweils in Bad Kösen. Genauere Informationen erhält man in der Tourist-Info sowie auf deren Internetseite.

Sascha Krieg (l.) lädt sein E-Bike im Beisein von Bauhof-Chef Andreas Dorn (r.) und dessen Mitarbeitern, die die Geräte aufgestellt haben. (Foto: Torsten Biel)

Der Rad-Tourismus boomt, und vor allem E-Bikes erfreuen sich größter Beliebtheit. Um diese Form des Tourismus zu unterstützen, hat die Stadt Naumburg mit Hilfe mehrerer Partner vier Ladestationen für E-Bikes geschaffen, die am Donnerstag in Betrieb genommen wurden. Gleich neben dem Tastmodell am Marktplatz können die Räder nun angeschlossen und mittels gängiger Steckdose kostenlos aufgeladen werden. Die teuren Akkus verschwinden in einer per Zahlencode verschließbaren Box. Der Strom kommt aus dem Rathaus. Der Bauhof hatte die Schachtarbeiten ausgeführt. Nachdem der Gemeinderat den Auftrag erteilt hatte, setzte Wirtschaftsförderin Anke Fritsche das Projekt inklusive coronabedingter Verzögerung um. Und die vier Säulen am Markt sollen nur der Anfang sein. Etwa 35 weitere Ladeplätze an acht Stationen in Naumburg, Bad Kösen und am Saale-Radwanderweg sind in Planung.

Übrigens: Neben freien Hotelbetten gibt es derzeit auch noch verfügbare Ansteck-Kirschen. Von den 5.000 Exemplaren, die diesmal in Würfel-Form gehalten sind, seien bisher etwa die Hälfte verkauft worden, war gestern in der Tourist-Information zu erfahren.

Weitere Informationen zu touristischen Angeboten unter der Adresse: www.naumburg-tourismus.de