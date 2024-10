Eine ältere Frau war in Not, als sie in ihrer Wohung stürzte. Auf dem Herd brannte derweil das Essen an. Rettungskräfte brachen die Tür auf.

76-jährige Frau stürzt, Essen brennt an: Nachbarn alarmieren den Notruf

Feuerwehreinsatz in Naumburg

Feuerwehr und Polizei rückten am Sonntag zu einer Wohnung in Naumburg aus. Dort war eine ältere Frau gestürzt und ihr Essen angebrannt.

Naumburg/tra - Am Sonntagnachmittag eilten Naumburger Polizei und Feuerwehr in Richtung Am Holländer, da aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses durch Nachbarn Brandgeruch und dauerhaftes Piepen eines Rauchmelders mitgeteilt worden sind.

Die Tür zur Wohnung musste gewaltsam geöffnet werden. Die 76-jährige Wohnungsinhaberin wurde darin in einer hilflosen Lage aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf ihrem Herd war Essen angebrannt, da sie dieses in Folge eines Sturzes nicht mehr abstellen konnte. Nach Sicherung der Wohnungstür konnte der Einsatz schließlich ohne Löschmaßnahmen beendet werden.