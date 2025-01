Ambulant und Tagespflege 74-Jährige Chefin gibt ihren Naumburger „Lebensbaum“ an die Diakonie weiter

Renate Schröder hat mit ihrer Firma „Lebensbaum“ verschiedene Pflegedienstleistungen angeboten. Nun geht sie in den Ruhestand. Die Diakonie übernimmt. Was mit der Tagespflege in Naumburg und Eckartsberga passiert.