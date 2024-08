Nietzsche-Büsten – gefertigt von: Max Kruse! Der Vergleich belegt: Die in Sils Maria aufbewahrte Marmorbüste (Mappenbild) stammt aus Kruses Atelier. Beleg dafür ist der Gipsabguss (M.), in den Max Kruses Name eingraviert ist. Dieser Abguss ist Teil eines Nachlasses, den Ralf Eichberg nun nach Naumburg holte.

(Foto: Torsten Biel)